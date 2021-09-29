В «Мерседесе» объяснили, почему Боттасу было сложно обгонять в ходе гонки Гран-при России

В «Мерседесе» рассказали о причинах, по которым пилоты команды Валттери Ботасу было непросто совершать обгоны в ходе гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1.



«Передним шинам пришлось нелегко из-за низких температур. У нас были проблемы с недостаточной поворачиваемостью. А вот в пятницу тяжелее всего было выдерживать задние шины. На самом деле всё сводилось к балансировке машины, но мне кажется, что более низкая температура только усложнила нам задачу», — приводит слова главного гоночного инженера «Мерседеса» Эндрю Шовлина Racingnews365.



Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда обязательно должна предоставить Боттасу всё необходимое, чтобы он мог вести борьбу за победу.



«Я считаю, что нам нужно предоставить в распоряжении Валттери болид и силовой агрегат, имея которые он сможет совершать обгоны. Мы знаем, что такие возможности у нас есть. Просто здесь, мы видели это с Льюисом, наша машина имела недостаточную поворачиваемость.



Хэмилтон не мог обгонять пилотов, которые были впереди него. То же самое было с Валттери. Думаю, нам просто нужно понять, почему машине не хватало конкурентоспособности в движении, но при этом она хорошо работала на свободном воздухе», — сказал Вольф.