Леклер: первая победа Норриса — лишь вопрос времени

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе. Напомним, Норрис промедлил с заменой шин во время дождя на ВТБ Гран-при России Формулы-1, из-за чего откатился с первой на седьмую строчку.



«Могу представить, что сейчас чувствует Норрис. Он сам участвует в принятии решений в подобных ситуациях, и, помимо разочарования, он может испытывать чувство вины.



Но Ландо — великолепный пилот, что он довольно часто показывал в этом сезоне. Он проводит сильный год и извлечёт уроки из различных ситуаций. Первая победа Норриса — лишь вопрос времени. Он не должен чувствовать себя таким подавленным после гонки, которую провёл потрясающе», — приводит слова Шарля Леклера Autosport.