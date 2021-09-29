Леклер: первая победа Норриса — лишь вопрос времени
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе. Напомним, Норрис промедлил с заменой шин во время дождя на ВТБ Гран-при России Формулы-1, из-за чего откатился с первой на седьмую строчку.
«Могу представить, что сейчас чувствует Норрис. Он сам участвует в принятии решений в подобных ситуациях, и, помимо разочарования, он может испытывать чувство вины.
Но Ландо — великолепный пилот, что он довольно часто показывал в этом сезоне. Он проводит сильный год и извлечёт уроки из различных ситуаций. Первая победа Норриса — лишь вопрос времени. Он не должен чувствовать себя таким подавленным после гонки, которую провёл потрясающе», — приводит слова Шарля Леклера Autosport.
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