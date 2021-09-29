«Ферстаппен отбил пенальти «Мерседеса» и станет чемпионом». Бергер — о Гран-при России

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер выразил уверенность в том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен готов стать чемпионом. Бергер подчеркнул, что у голландского гонщика хороший болид.
«Я думаю, что Ферстаппен станет чемпионом. Он наконец-то получил машину, равную «Мерседесу», и выступает на ней на запредельном уровне. Его второе место на гонке в Сочи – это нечто большее, чем простая минимизация урона, особенно учитывая его стартовую позицию. Можно сказать, что «Мерседес» получил право на пенальти, но Макс отбил удар», — приводит слова Бергера PlanetF1.
Напомним, в «Мерседесе» перед стартом гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1 сменили мотор на машине Боттаса. По мнению некоторых экспертов, это было вызвано желанием команды сдержать Макса Ферстаппена, стартовавшего последним. Однако Макс совершил лёгкий обгон и пришёл к финишу вторым.
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