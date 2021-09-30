Ф-1 подтвердила проведение Гран-при Катара в сезоне-2021 и объявила о 10-летнем контракте

Гран-при Катара занял последний слот в календаре сезона-2021 Формулы-1, сообщает официальный сайт чемпионата. Кроме того, промоутеры этапа подписали контракт с Формулой-1 на проведение гонок с 2023 года. Соглашение рассчитано на десять лет.
Этап сезона-2021 чемпионата мира в Катаре пройдёт с 19 по 21 ноября.
«Катар проявил желание быть полезным Формуле-1 и в ходе обсуждения было согласовано более долгосрочное партнёрство на 10 лет. В рамках этой сделки мы продолжим обсуждать место проведения Гран-при с 2023 года. Более подробная информация будет предоставлена позднее», — гласит заявление Формулы-1.
Гран-при Катара пройдёт впервые в истории Формулы-1. На трассе «Лосайл» уже на протяжении 18 лет проходит этап чемпионата мира по мотогонкам — MotoGP. Кроме того, на этой трассе в 2009 году проходил этап чемпионата GP2 Asia, победителями которого стали Нико Хюлькенберг и Серхио Перес.
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