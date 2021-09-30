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Валттери Боттас заявил, что его не беспокоят слабые результаты «Альфа Ромео»

Валттери Боттас заявил, что его не беспокоят слабые результаты «Альфа Ромео»
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что не обеспокоен слабыми результатами «Альфа Ромео» в нынешнем сезоне. Напомним, гонщик «серебряных стрел» будет выступать за «Альфа Ромео» с сезона-2022.

«Я знаю, что в этом году „Альфа Ромео“ не продвинулbсь со своей машиной. Но я знаю, какие усилия они прилагают ради будущего, поэтому я не слишком беспокоюсь из-за текущих результатов. Это факт. В следующем сезоне всё будет другое, в том числе и машины. Поэтому я полон надежд.

Я действительно хочу победить в нынешнем сезоне, став лучшим гонщиком, это большая мотивация. Но если я не выигрываю чемпионат, пусть его выиграет Хэмилтон. Хочу увидеть и пятую победу „Мерседеса“ в Кубке конструкторов», — приводит слова Боттаса RaceFans.

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