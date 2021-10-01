Хэмилтон объяснил, почему Боттас — лучший товарищ по команде за всю его карьеру

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил, почему финн Валттери Боттас является его самым лучшим товарищем по команде.



«Когда я говорю, что Боттас – мой лучший товарищ по команде, нужно чётко понимать, что это значит. Мы оба боремся за титулы как пилоты, но вместе с тем также несём ответственность за завоевание титула Кубка конструкторов. И мы должны работать сообща, чтобы добиться этого.



Впервые у меня был товарищ по команде, с которым я действительно мог поговорить. Мы ничего не скрываем друг от друга, всегда хотим помочь один другому и подталкиваем каждого к тому, чтобы он становился лучше. Такого никогда не случалось со мной и с любым другим гонщиком. Это что-то уникальное. Как человек он просто великолепен, а вне трассы Валттери — настоящий джентльмен», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365 со ссылкой на Sky Sport Italia.