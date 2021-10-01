Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон объяснил, почему Боттас — лучший товарищ по команде за всю его карьеру

Хэмилтон объяснил, почему Боттас — лучший товарищ по команде за всю его карьеру
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил, почему финн Валттери Боттас является его самым лучшим товарищем по команде.

«Когда я говорю, что Боттас – мой лучший товарищ по команде, нужно чётко понимать, что это значит. Мы оба боремся за титулы как пилоты, но вместе с тем также несём ответственность за завоевание титула Кубка конструкторов. И мы должны работать сообща, чтобы добиться этого.

Впервые у меня был товарищ по команде, с которым я действительно мог поговорить. Мы ничего не скрываем друг от друга, всегда хотим помочь один другому и подталкиваем каждого к тому, чтобы он становился лучше. Такого никогда не случалось со мной и с любым другим гонщиком. Это что-то уникальное. Как человек он просто великолепен, а вне трассы Валттери — настоящий джентльмен», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365 со ссылкой на Sky Sport Italia.

Новость по теме
Валттери Боттас заявил, что его не беспокоят слабые результаты «Альфа Ромео»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021