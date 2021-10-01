Гасли отреагировал на слова Хорнера о своём возможном возвращении в «Ред Булл»

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал комплиментарные слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, которые он недавно произнёс в его адрес. Хорнер отметил профессионализм Пьера, не став исключать, что француз вернётся в «Ред Булл» в 2023 году.



«Конечно, я ценю слова Кристиана, а он ценит работу, которую проделываю я. Впрочем, впереди ещё много времени. На данный момент всё внимание «Ред Булл» сфокусировано на том, чтобы в этом году победить в чемпионате мира.

Моя работа как в этом, так и в следующем году будет заключаться в том, чтобы и дальше показывать австрийской команде, что у меня есть потенциал. А что из этого выйдет, мы посмотрим в 2023-м», — приводит слова Гасли The Race.