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Ломко одержал первую победу в немецкой Формуле-4, Бедрин на подиуме

Ломко одержал первую победу в немецкой Формуле-4, Бедрин на подиуме
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В немецкой ADAC Формуле-4 на «Заксенринге» состоялся четвёртый гоночный уик-энд из шести. Всё внимание паддока было приковано к дуэли лидера чемпионата Оливера Бирмана и немца Тима Трамнитца: впервые по ходу текущего сезона гонщик из Германии смог регулярно опережать британца и за счёт двух побед существенно сократил отставание в чемпионате. Бирман в первой гонке был вторым, а во второй и вовсе финишировал четвёртым.

Россиянам тоже не слишком повезло в первых заездах. В первой гонке Никита Бедрин после контактной борьбы с соперниками откатился на седьмое место, а Владислав Ломко финишировал пятым. Во втором заезде гонщики буквально поменялись местами: уже Бедрин был пятым, а Ломко — седьмым.

В третьем заезде уик-энда Ломко стартовал со второй позиции и уже в первой фазе прошёл Сами Мегетунифа, возглавив заезд. Мегетуниф позже стал терять позиции одну за другой, а потому в концовке главным преследователем Владислава стал Оливер Бирман. Британцу, впрочем, так и не удалось подобрать ключи к обороне россиянина, и Ломко отпраздновал первую в сезоне-2021 победу в ADAC Формуле-4.

Никита Бедрин стартовал четвёртым и уже на первом круге пробился в первую тройку, а затем сломил сопротивление Мегетунифа. Правда, к этому моменту Бирман вырвался вперёд. Тем не менее в итоге Бедрин в четвёртый раз поднялся на подиум и теперь занимает в общем зачёте четвёртую позицию. Следующий этап ADAC Формулы-4 состоится 22-24 октября в Хоккенхайме.

Общий зачёт после четырёх этапов (топ-10):
1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 215 очков
2. Тим Трамнитц (US Racing) — 180
3. Люк Браунинг (US Racing) — 144
4. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 101
5. Виктор Бернье (R-ace GP) — 97
6. Владислав Ломко (US Racing) — 86
7. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 72
8. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 70
9. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) — 58
10. Сами Мегетуниф (R-ace GP) — 40.

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