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«Посмотрим в следующем году». Хельмут Марко выразил сомнения в таланте Джорджа Расселла

«Посмотрим в следующем году». Хельмут Марко выразил сомнения в таланте Джорджа Расселла
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о таланте гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла. Напомним, со следующего сезона Уильямс будет защищать цвета «Мерседеса», с которым подписал долгосрочный контракт.

«В следующем году посмотрим, насколько на самом деле хорош Расселл. Он продемонстрировал свои навыки на Гран-при Сахира? Поверьте, на машине „Мерседеса“ в прошлом году мог выиграть любой гонщик», — приводит слова Марко Autosport.com.ru со ссылкой на OE24.

Расселл в составе «Мерседеса» заменит Валттери Боттаса, переходящего в «Альфа Ромео». Боевыми пилотами «Уильямса» в сезоне-2022 будут Александер Албон и Николас Латифи.

Ранее Расселл объяснил, что ему помогло попасть в Формулу-1.

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