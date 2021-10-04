Бывший гонщик NASCAR был застрелен во время встречи с бывшей женой

Бывший гонщик NASCAR Джон Уэс Таунли был убит в перестрелке в городе Атенс-Кларк (Джорджия, США), сообщает Yahoo. Как сообщает источник, в результате стрельбы пострадала бывшая жена гонщика — Лаура Таунли. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.



По информации правоохранительных органов, гонщик пришёл в дом, где его бывшая жена находилась с другим мужчиной. Завязалась ссора, переросшая в драку, в результате которой одна из сторон начала угрожать другой топором. Бойфренд бывшей жены гонщика, Закари Андерсон, выхватил пистолет и выстрелил несколько раз в гонщика. Таунли скончался на месте происшествия. Один из выстрелов попал в девушку.



Как сообщает полиция, стрелявшему не будут предъявлены обвинения.



Джон Уэс Таунли выступал в третьем и втором по значимости дивизионах NASCAR. В NASCAR Sprint Cup, высшем дивизионе американских гонок сток-каров, он так и не дебютировал.