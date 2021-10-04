Алонсо похвастался перед руководством «Альпин» умением избегать аварий

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо отправил электронное письмо исполнительному директору команды Марцину Будковски, в котором указал список всех аварий в нынешнем сезоне и их последствий с точки зрения финансов, сообщает Auto Motor und Sport.
Как заявил Алонсо, «Альпин» в нынешнем сезоне потеряли меньшую сумму, чем все команды, из-за аварий на трассе. Как сообщает источник, Будковски попросил Алонсо убедиться, что ситуация не изменится.
По оценкам, аварии «Альпин» в нынешнем сезоне обошлись в $ 540 тыс. Это наименьшая сумма среди всех команд. Больше всего аварии обошлись команде «Ред Булл» — за 15 первых этапов команде пришлось потратить $ 4,7 млн на восстановление автомобилей. Более $ 4 млн также пришлось потратить «Феррари», «Мерседесу» и «Хаасу».
Среди пилотов наиболее «аварийными» считаются Макс Ферстаппен и Мик Шумахер — аварии Ферстаппена обошлись команде в $ 4 млн, Шумахер «набил» машин на $ 3,2 млн.
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