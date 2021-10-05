Грожан показал, как выглядит его рука спустя почти год после пожара в Бахрейне

Известный гонщик Ромен Грожан показал, как выглядит его рука спустя почти год после пожара на Гран-при Бахрейна. Напомним, в ноябре 2020 года француз попал в чудовищную аварию во время гонки, где чудом сумел спастись.
«Полёты не всегда проходят хорошо для моей левой руки, но сегодня всё получилось безболезненно. И это хорошо», — написал Грожан в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Ромена Грожана.
Напомним, во время аварии в Бахрейне болид Грожана врезался в отбойник на скорости около 200 км/ч. При этом произошло возгорание топлива, из-за чего начался сильный пожар. Грожан почти полминуты находился в самом центре возгорания, но сумел самостоятельно выбраться из болида. Жизнь гонщику спасла не только ловкость, но и система «гало», без которой у него не было бы шансов выжить.
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