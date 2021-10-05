Глок: если Мазепин не понимает, его надо отстранять на гонку

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что российского гонщика команды «Хаас» Никиту Мазепина следует жёстче наказывать за агрессивную езду.

«Проблема в том, что меры принимаются лишь тогда, когда становится уже слишком поздно. Если бы в Зандворте всё сложилось не так хорошо, Мик бы влетел в пит-лейн. Необходимо действовать стремительно. Его следует своевременно вызывать к начальству на разговор, а если не понимает — отстранять на гонку. Количество его ошибок говорит само за себя», — приводит слова Глока Speedweek.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Никита находится на последнем месте. Пока в его активе ни одного очка. Возглавляет зачёт гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).