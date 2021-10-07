Леклер: очень надеюсь, что Пиастри скоро окажется в Формуле-1. Он должен там быть

Гонщик «Феррари», чемпион серии GP2 2017 года Шарль Леклер прокомментировал ситуацию, в которой оказался лидер нынешнего сезона Формулы-2 Оскар Пиастри. Несмотря на сильные выступления, австралиец рискует остаться без места в Формуле-1 на 2022 год.
«Он очень-очень талантливый гонщик. Я смотрю все гонки Формулы-2, и он невероятно стабилен, всегда там, где должен быть. Это впечатляет, он точно заслуживает быть в Формуле-1. Я правда надеюсь, что он получит место. Он должен быть в Ф-1. Очень надеюсь, что он очень скоро будет там.
Это первый год Оскара в Формуле-2, и он может сразу взять титул. Не думаю, что победитель должен автоматически переходить в Ф-1, потому что иногда это не будет честным. Но вместе с тем всегда вполне ясно, если пилот этого заслуживает», — приводит слова Леклера The Race.
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