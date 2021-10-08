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Хэмилтон стал лучшим в первой тренировке Гран-при Турции, Шумахер быстрее Мазепина

Хэмилтон стал лучшим в первой тренировке Гран-при Турции, Шумахер быстрее Мазепина
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В Стамбуле завершилась первая свободная практика Гран-при Турции. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье время у Шарля Леклера, представляющего «Феррари».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.

Гран-при Турции. Первая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.24,178
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,425
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,476
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,664
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,682
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,731
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,169
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,204
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,205
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,281
11. Джордж Расселл («Уильямс») +1,507
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,572
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,632
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,635
15. Николас Латифи («Уильямс») +1,685
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,755
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,183
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,246
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,458
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,841.

Формула-1 2021. Этап 16, Стамбул, Турция
Гран-при Турции. Свободная практика 1
08 октября 2021, пятница. 11:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:24.178
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.425
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.476
Комментарии
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