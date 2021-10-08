Хэмилтон стал лучшим в первой тренировке Гран-при Турции, Шумахер быстрее Мазепина

В Стамбуле завершилась первая свободная практика Гран-при Турции. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье время у Шарля Леклера, представляющего «Феррари».



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.

Гран-при Турции. Первая тренировка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.24,178

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,425

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,476

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,664

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,682

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,731

7. Ландо Норрис («Макларен») +1,169

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,204

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,205

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,281

11. Джордж Расселл («Уильямс») +1,507

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,572

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,632

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,635

15. Николас Латифи («Уильямс») +1,685

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,755

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,183

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,246

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,458

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,841.