Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: «Ред Булл» крайне необходимо, чтобы Перес набирал очки в оставшихся гонках

Хорнер: «Ред Булл» крайне необходимо, чтобы Перес набирал очки в оставшихся гонках
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте команды Серхио Пересе, признавшись, что австрийскому гоночному коллективу крайне необходимо, чтобы мексиканец набрал как можно больше очков в оставшихся гонках нынешнего сезона.

«Он набрал 16 очков в последних шести гонках, что является следствием невезения и прочих неблагоприятных факторов. Сейчас нам крайне необходимо, чтобы он набирал очки в оставшихся гонках.

В последних двух заездах Серхио мог оказаться на подиуме. Но у нас возникла проблема с соблюдением границ трассы в Монце. А в Сочи у него был неудачный пит-стоп. Кроме того, тогда мы ошиблись с выбором шин. Так что для него всё могло сложиться иначе. Но я уверен, что в оставшихся семи гонках всё уладится», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Новость по теме
Макс Ферстаппен рассказал, за какого пилота болел бы, если б сам не участвовал в гонках
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021