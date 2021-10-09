Хорнер: «Ред Булл» крайне необходимо, чтобы Перес набирал очки в оставшихся гонках

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте команды Серхио Пересе, признавшись, что австрийскому гоночному коллективу крайне необходимо, чтобы мексиканец набрал как можно больше очков в оставшихся гонках нынешнего сезона.
«Он набрал 16 очков в последних шести гонках, что является следствием невезения и прочих неблагоприятных факторов. Сейчас нам крайне необходимо, чтобы он набирал очки в оставшихся гонках.
В последних двух заездах Серхио мог оказаться на подиуме. Но у нас возникла проблема с соблюдением границ трассы в Монце. А в Сочи у него был неудачный пит-стоп. Кроме того, тогда мы ошиблись с выбором шин. Так что для него всё могло сложиться иначе. Но я уверен, что в оставшихся семи гонках всё уладится», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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