Макс Ферстаппен рассказал, за какого пилота болел бы, если б сам не участвовал в гонках

Голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» рассказал, какого пилота Формулы-1 он поддерживал бы, если бы сам не принимал участия в «Королевских гонках». По словам Макса, таким гонщиком является Фернандо Алонсо.

«Если бы я сам не был гонщиком Формулы-1, то, вероятно, поддерживал бы Фернандо, мне нравится его стиль, то, как он пилотирует», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.



В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Макс находится на втором месте. На его счету 244,5 очка. Немного опережает пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (246,5). Замыкает тройку лучших ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (151).

Напомним, сегодня, 9 октября, пройдёт третья свободная практика 1 Гран-при Турции. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке:



Формула-1. Гран-при Турции. Онлайн-трансляция третьей практики