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Вольф: у Боттаса хорошие шансы, а вот с Хэмилтоном не всё так однозначно

Вольф: у Боттаса хорошие шансы, а вот с Хэмилтоном не всё так однозначно
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о шансах пилотов команды Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона показать хорошие результаты в гонке Гран-при Турции. Хэмилтон потеряет 10 позиций на стартовой решётке после штрафа за замену мотора.

«Валттери Боттас, безусловно, имеет хорошие шансы сегодня, а также завтра в гонке. А вот с Льюисом не всё так однозначно, потому что обгоны на этой трассе совершать довольно тяжело. Мы убедились в этом вчера и поняли, что почти ничего не работает», — приводит слова Вольфа GPblog со ссылкой на Sky Germany.

Ранее состоялась третья свободная практика Гран-при Турции. Лучшим по её итогам стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Третье время у напарника Макса, мексиканца Серхио Переса. Хэмилтон продемонстрировал 18-е время.

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