Боттас — о квалификации ГП Турции: Хэмилтон получил минимум, на который мог надеяться
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о квалификации Гран-при Турции, по итогам которой он показал второй результат. Победу в ней праздновал его напарник, британец Льюис Хэмилтон. Третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
«Хорошая получилась квалификация. Непростые условия, особенно в первом сегменте с его влажными участками. Было несколько хороших кругов. В общем, мне понравилось, как я выступил. Это тот результат, на который мы рассчитывали.
Льюис со своим штрафом получил минимум, на который мог надеяться, а я на поуле — так что всё должно быть хорошо. Завтра постараюсь быть сосредоточенным и поддерживать хороший темп», — сказал Боттас после гонки.
Ранее третий результат в квалификации прокомментировал Ферстаппен.
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