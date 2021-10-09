«Это немного странно». Леклер не уверен, почему «Феррари» так быстра в Турции

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Турции. С учётом штрафа Льюиса Хэмилтона монегаск будет стартовать третьим.



«По поводу второго сегмента я должен сказать спасибо Карлосу за слипстрим, а иначе из-за трафика в последних трёх поворотах проход в Q3 был бы на грани. Пока для нас хороший уик-энд. Конечно, нам нужно собрать всё воедино завтра.



Почему наша машина работает здесь так хорошо? Если честно, я не совсем уверен. Это немного странно. Мы очень упорно работали, чтобы избавиться от ограничений, которые создаёт передняя часть наши машин. Мы знаем, что это наша слабость. Думаю, мы верно сработали, хорошо подготовились.



Подиум? Всё возможно. Я надеюсь, что в таких хороших условиях, как сегодня, или даже лучше, всё будет здорово. Если станет мокрее, то у нас могут возникнуть некоторые проблемы с настройками», — приводит слова Леклера RaceFans.

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