«Макларен» может пойти на штраф для Риккардо после неудачи в квалификации

Руководитель британской команды Формулы-1 «Макларен» Андреас Зайдль не исключил, что после неудачного выступления Даниэля Риккардо в квалификации Гран-при Турции на трассе «Истамбул-Парк» команда решит заменить двигатель на болиде австралийца. Таким образом Риккардо получил бы уже четвёртый мотор за сезон, а с ним штраф, с учётом которого Даниэль переместился с 16-го места на 20-е.



«Мы должны изучить это вечером вместе с коллегами из «Мерседеса» и посмотреть, хотим ли мы изменить свои планы на завтра. До сих пор в этот уик-энд мы не планировали никаких замен. Пока у нас с самого выезда на трассу с моторами «Мерседес» всё шло плавно, и мы планируем, что и дальше всё будет в том же духе», — приводит слова Зайдля GPFans.