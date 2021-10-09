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«Макларен» может пойти на штраф для Риккардо после неудачи в квалификации

«Макларен» может пойти на штраф для Риккардо после неудачи в квалификации
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Руководитель британской команды Формулы-1 «Макларен» Андреас Зайдль не исключил, что после неудачного выступления Даниэля Риккардо в квалификации Гран-при Турции на трассе «Истамбул-Парк» команда решит заменить двигатель на болиде австралийца. Таким образом Риккардо получил бы уже четвёртый мотор за сезон, а с ним штраф, с учётом которого Даниэль переместился с 16-го места на 20-е.

«Мы должны изучить это вечером вместе с коллегами из «Мерседеса» и посмотреть, хотим ли мы изменить свои планы на завтра. До сих пор в этот уик-энд мы не планировали никаких замен. Пока у нас с самого выезда на трассу с моторами «Мерседес» всё шло плавно, и мы планируем, что и дальше всё будет в том же духе», — приводит слова Зайдля GPFans.

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