Хорнер: Хэмилтон на Гран-при Турции выглядит быстрее, чем когда-либо в этом году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Турции, отметив, что в Стамбуле он быстр как никогда ранее в этом году.



«Льюис выглядит здесь быстрее, чем когда-либо в этом году. «Мерседес» нацелен на результат, команда здорово выступает на этой трассе. Так что нам нужно просто сосредоточиться на нас самих, разработать правильную стратегию, учесть все факторы и посмотреть, что мы можем сделать, чтобы добиться успеха», — приводит слова Хорнера Reuters со ссылкой на эфир в Sky Sports.



Хэмилтон возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).