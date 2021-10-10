Хэмилтон подарил Боттасу приз, который получил по итогам квалификации Гран-при Турции

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вручил своему напарнику по команде, финну Валттери Боттасу трофей, который он получил по итогам квалификации Гран-при Турции. Хэмилтону досталась сувенирная шина Pirelli за самый быстрый круг в третьем сегменте.
«Валттери, наслаждайся моим трофеем!» — подписал подарок Хэмилтон.
Фото можно посмотреть на странице команды «Мерседес» в «Твиттере».
Если бы не штраф за замену мотора, поул, который Хэмилтон завоевал по итогам квалификации Гран-при Турции, мог бы стать уже 102-м в его карьере. Из-за замены двигателя теперь Льюис будет стартовать 11-м, а с поул-позиции гонку начнёт именно Валттери.
Гонка Гран-при Турции состоится сегодня, 10 октября, на стационарной трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле. Её начало запланировано на 15:00 по московскому времени.
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