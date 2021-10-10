Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Турции

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Турции, где он завоевал первое место. Напарник Боттаса по «серебряным стрелам» Льюис Хэмилтон завершил гонку на пятой строчке.



«Давно я не побеждал, но ощущения хорошие. Это одна из моих лучших гонок, я всё контролировал. Наконец-то всё прошло гладко. Но более-менее сухая траектория была лишь одна, так что гонка получилась сложной», – приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.



Гран-при Турции. Итоговая классификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») – 58 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584

3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471

4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292

7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213

8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018

10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.