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Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Турции

Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Турции
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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Турции, где он завоевал первое место. Напарник Боттаса по «серебряным стрелам» Льюис Хэмилтон завершил гонку на пятой строчке.

«Давно я не побеждал, но ощущения хорошие. Это одна из моих лучших гонок, я всё контролировал. Наконец-то всё прошло гладко. Но более-менее сухая траектория была лишь одна, так что гонка получилась сложной», – приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.

Гран-при Турции. Итоговая классификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 58 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584
3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471
4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292
7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213
8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.

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