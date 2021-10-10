Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Турции

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Турции, где он завоевал первое место. Напарник Боттаса по «серебряным стрелам» Льюис Хэмилтон завершил гонку на пятой строчке.
«Давно я не побеждал, но ощущения хорошие. Это одна из моих лучших гонок, я всё контролировал. Наконец-то всё прошло гладко. Но более-менее сухая траектория была лишь одна, так что гонка получилась сложной», – приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.
Гран-при Турции. Итоговая классификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 58 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584
3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471
4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292
7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213
8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.
- 10 октября 2021
-
18:29
-
18:22
-
18:20
-
17:48
-
17:27
-
17:13
-
17:08
-
16:51
-
16:37
-
15:05
-
14:09
-
14:02
-
12:44
-
12:28
-
12:19
-
12:09
-
11:33
-
11:00
-
10:49
-
00:53
- 9 октября 2021
-
23:46
-
22:00
-
20:43
-
20:14
-
20:07
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:39
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
19:00
-
18:18