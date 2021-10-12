Хельмут Марко: на Гран-при Турции машины «Альфа Таури» оказались быстрее «Ред Булла»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отметил, что на Гран-при Турции машины «быков» показали более слабый темп, чем болиды «Альфа Таури». Напомним, гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли в Турции вторую и третью строчки соответственно.
«Если не учитывать разницу между гонщиками, можно сказать, что в Турции машины «Альфа Таури» были быстрее наших при особых условиях на данной трассе. Они просто угадали с настройками», — приводит слова Марко RacingNews365.
Гран-при Турции. Итоговая классификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 58 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584
3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471
4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292
7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213
8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.
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