Чудо-мотор подарит Хэмилтону восьмой титул. Или разгром «Ред Булл» — разовая ошибка?

Второе место Макса Ферстаппена в Турции позволило лидеру «Ред Булл» вернуться в лидеры чемпионата — Льюис Хэмилтон снова позади и уступает голландцу шесть очков. Однако вряд ли Ферстаппен покидает «Истамбул-парк» в хорошем настроении: в этот уик-энд «Мерседес» оказался на голову сильнее «Ред Булл» и столь малый разрыв в чемпионате может улетучиться уже в следующей гонке.

Чемпионат опять за «Мерседесом»?

Ещё в пятницу Ферстаппен разводил руками и говорил, что у машины ужасный баланс. Интересно, что свободные заезды в тот день голландец завершил позади Серхио Переса, которому обычно найти общий язык с машиной «Ред Булл» куда сложнее, чем Максу. К квалификации австрийской команде более или менее удалось разобраться с настройками — Ферстаппен пробился на первый ряд стартовой решётки.

Но никакой борьбы с Валттери Боттасом в итоге не получилось: финн уверенно и стабильно отрывался от гонщика «Ред Булл» и контролировал ход гонки. На середине дистанции австрийцы поняли, что за Боттасом уже не угнаться, и сосредоточились на Хэмилтоне — как только между Ферстаппеном и Пересом возник достаточный для проведения пит-стопа просвет, машину № 33 позвали на пит-лейн.

Боттас преследует Леклера после своего пит-стопа Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Для Боттаса дальнейшее было делом техники — кругом спустя своего главного соперника он благополучно совершил пит-стоп, выехал впереди «Ред Булл» и прошёл «Феррари» Леклера на изношенных шинах. В итоговых протоколах Валттери опередил весь пелотон на 14,5 секунды — лишь один раз за всю карьеру (в Австралии в 2019-м) Боттас побеждал с таким большим отрывом.

Льюис Хэмилтон финишировал только пятым и остался недоволен стратегами команды. «Нужно было либо останавливаться раньше, либо не останавливаться вообще!» — заявил британец. Перед своей остановкой он шёл третьим, но явно терял темп, и, возможно, пит-стоп за восемь кругов действительно был ошибкой…

Пит-стоп мог быть лишним

Леклер тоже испытывал проблемы с резиной, когда получил свежий комплект — шины гранулировались и не выходили в рабочий диапазон температур. В тот момент, когда Хэмилтон решил ехать в боксы, он опережал Шарля на 10,8 секунды. Если бы в «Мерседесе» рискнули доехать до финиша без остановки (и резкого падения темпа не случилось бы), то можем предположить, что Переса Хэмилтон сдержал бы.

Опередив Леклера, Чеко проехал последние семь кругов гонки в среднем темпе 1:33.32. Средний темп Хэмилтона на семи последних перед пит-стопом кругах составил 1:34.72. И при такой разнице в скорости семи кругов Серхио лишь под финиш отыграл бы 10 с лишним секунд отставания — на обгон времени уже не хватило бы.

Перес и Хэмилтон в конце гонки Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Это всё, конечно, справедливо лишь при большом количестве допущений: не факт, что Перес не мог ехать быстрее, чем на последних кругах; не факт, что у Льюиса выдержали бы шины. Однако вкупе с беспомощностью Ферстаппена в борьбе с Боттасом темп «Мерседеса» действительно выглядит пугающе — так, словно и не было 15 предыдущих гонок и борьбы на равных.

В «Ред Булл» в пятницу признались, что ошиблись при оценке сцепления асфальта — в Милтон-Кинсе не ожидали, что после прошлогодних проблем покрытие «Истамбул-парка» окажется таким цепким. Но, если к субботе инженерам удалось с этим разобраться, почему в гонке Боттас так легко уезжал от соперников?

«Ред Булл» кивает на мотор

«Посмотрите на их скорость на прямых — в конце Льюис был на 15-20 километров в час быстрее, — отметил сразу после финиша Гран-при Турции руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. — Не знаю, может, у них конфигурация какая-то особенная».

Хорнер намекает на то, что ещё в Сильверстоуне «Мерседес» представил новую силовую установку, которая в обход правил позволила получить прибавку в 20 лошадиных сил. На Гран-при Великобритании и после него Хэмилтон с Боттасом действительно стали справляться с прямыми эффективнее соперников.

Кристиан Хорнер перед стартом Гран-при Турции Фото: Mark Thompson/Getty Images

На подозрения соперников в «Мерседесе» ответили тем, что стали использовать иную конфигурацию аэродинамики — почти дословно процитировав главу «Феррари» Маттиа Бинотто, которому в конце 2019 года приходилось отвечать на похожие подозрения. В «Ред Булл» считают, что инженеры «Мерседеса» изменили интеркулер и охлаждают воздух ниже разрешённых температур (отклонение не должно составлять более 10 градусов по сравнению с температурой окружающей среды).

«Ред Булл» и «Феррари» отправили официальный запрос ФИА, подкрепив его данными GPS, которые показывают, что динамика разгона у машин «Мерседеса» после этапа в Великобритании улучшилась. Но на неделе перед Гран-при Турции от федерации поступил ответ — никаких нарушений со стороны «Мерседеса» не замечено. Хорнера такой ответ явно не устроил…

Гран-при США — момент истины

Вплоть до следующей гонки — Гран-при США на «Трассе Америк» — не получится разобраться, прав ли Хорнер или «Мерседес» лишь из-за разовой ошибки «Ред Булл» выглядел так грозно. Автодром в Остине считается трассой немцев — с 2014 года «Мерседес» не проиграл ни одной квалификации и лишь в 2018-м уступил победу в гонке Кими Райкконену.

Если в США Ферстаппен сможет навязать борьбу или хотя бы прессинговать гонщиков «Мерседеса», то о доминировании немецких машин в Турции в паддоке и не вспомнят. Зато если Макс второй уик-энд подряд останется без шансов на победу, атмосфера в «Ред Булл» станет намного напряжённее. До конца сезона-2021 осталось всего шесть гонок, и каждая из них может оказаться решающей.