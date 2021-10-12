Сейвуд оценил слухи о приходе Херты в «Альфа Ромео» на фоне потенциальной продажи команды

Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд прокомментировал информацию, что контрольный пакет акций команды «Заубер» (выступающая в Ф-1 под брендом «Альфа Ромео») может быть продан консорциуму во главе с Майклом Андретти. Предполагается, что после этого боевым пилотом команды мог бы стать Колтон Херта, выступающий за «Андретти» в IndyCar.



«По слухам, Чжоу Гуаньюй близок к контракту с «Альфа Ромео». Слухи про переход Колтона Херты в Формулу-1 в следующем году не следует принимать слишком всерьёз, но, безусловно, есть долгосрочные возможности, если слухи о покупке «Заубера» консорциумом из США однажды подтвердятся. Эти истории приходят из серьёзных (не медиа) источников. Но, похоже, сделка не будет заключена до конца 2022 года, так что нынешняя структура останется на месте в следующем сезоне. Посмотрим.



Чжоу остаётся фаворитом, хотя команда может предпочесть Оскара Пиастри. В «Альпин» будут рады отдать Пиастри и/или Чжоу в аренду, но хотят сохранить на них приоритетное право на будущее, в то время как «Альфа Ромео» хочет оставить место для Тео Пуршера. Проблема с Пиастри в том, что «Альпин» хотела бы иметь его своим резервным пилотом на 2022 год, но не может предложить боевое место на 2023-й, пока не узнает, собирается ли остаться Алонсо», — написал Сейвуд в своём блоге.

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