Стало известно, когда может решиться судьба переговоров «Заубера» с Андретти

Компания, возглавляемая чемпионом IndyCar и экс-пилотом Формулы-1 Майклом Андретти, продолжит переговоры о приобретении команды Ф-1 «Заубер» через две недели, в дни проведения Гран-при США, сообщает RACER.



Напомним, ранее сообщалось, что представители Андретти близки к тому, чтобы приобрести контрольный пакет акций «Заубера» в размере 80%. Сумма сделки может составить € 350 млн. В настоящий момент «Заубером» владеет шведская фирма Longbow Finance.



При этом представитель Андретти отказался подтвердить, что компания американца близка к покупке «Заубера».



Ранее сообщалось, что руководство компании, которой принадлежит «Альфа Ромео», ответило отказом на предложение Андретти, однако в последнее время слухи о возможной продаже контрольного пакета акций команды Андретти вспыхнули с новой силой.