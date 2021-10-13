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В ФИА объяснили, почему Перес избежал наказания на Гран-при Турции

В ФИА объяснили, почему Перес избежал наказания на Гран-при Турции
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил, почему гонщик «Ред Булл» Серхио Перес не получил никакого наказания на Гран-при Турции, несмотря на то что жёстко оборонялся от атак Льюиса Хэмилтона («Мерседес»). В борьбе с Хэмилтоном Перес использовал участок асфальта на въезде в боксы. Однако затем он вернулся на трассу, проехав с левой стороны от контрольного столбика.

По словам Маси, соответствующее правило о том, с какой стороны нужно объезжать столбик, применимо лишь в том случае, если гонщик заезжает в боксы; если же он остаётся на трассе, правило не применяется.

«Я внимательно изучил тот эпизод. В наших правилах говорится лишь о том, что гонщик должен проехать слева от столбика, когда заезжает в боксы. И ничего более», — приводит слова Маси Motorsport.

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