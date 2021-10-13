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«Ещё ничего не решено». Марк Уэббер — о шансах Оскара Пиастри попасть в Формулу-1

«Ещё ничего не решено». Марк Уэббер — о шансах Оскара Пиастри попасть в Формулу-1
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Бывший австралийский гонщик Формулы-1 Марк Уэббер считает, что его соотечественник Оскар Пиастри заслуживает места в Формуле-1.

«Для «Альфа Ромео» всё нестабильно. Вокруг них наворачивает круги Майкл Андретти, возможно, он планирует инвестировать в команду. Надеюсь, что это поможет попасть в «Альфа Ромео» Оскару Пиастри. Заслуживает ли он места в Формуле-1? Абсолютно. Мы все это знаем.

О Пиастри восхищённо высказываются не только СМИ, но и гонщики, которые очень высоко оценивают его талант. Приятно видеть, что в нашем спорте появляется молодая кровь.

Давайте ждать. Это будут интересные несколько месяцев, ещё ничего не решено. Возможно, какие-то хитрости помогут Пиастри попасть в Формулу-1», — цитирует Уэббера Planet F1.

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