«Его нужно отстранить». Хельмут Марко раскритиковал пилота «Ауди» после аварии в DTM
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подверг жёсткой критике пилота «Ауди» Кельвина ван дер Линде за столкновение на старте финальной гонки сезона DTM на трассе «Норисринг». Из-за этого столкновения резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон потерял шансы на победу в чемпионате.
«Если это не было сделано специально, значит, ван дер Линде недостаточно хорош, чтобы участвовать в чемпионате. Это был совершенно необдуманный поступок, причём он уже не первый для этого гонщика. На мой взгляд, это абсолютно неспортивное поведение, такого человека надо отстранять от гонок. В Формуле-1 он бы получил столько штрафных очков в свою суперлицензию, что его отстранили бы от гонок, — цитирует Марко GPBlog.
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