Сайнс извинился перед Феттелем за обгон с контактом

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс принёс извинения гонщику «Астона Мартина» Себастьяну Феттелю за обгон с контактом во время Гран-при Турции.
«Это была, наверное, одна из самых сложных гонок, чтобы набрать очки, но с самого начала у нас был очень хороший темп.
У меня было много обгонов, я совершал каждый обгон на трассе. С Себастьяном было непросто, я уже извинился перед ним. Я действовал несколько оптимистично, но болиды с моторами «Мерседес» трудно обгонять, так что нужно рисковать на торможении либо ты их не опередишь», — приводит слова Сайнса Formula Rapida.
На Гран-при Турции Сайнс занял итоговое 8-е место. Себастьян Феттель финишировал 18-м. Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 14 октября 2021
-
14:37
-
13:52
-
13:17
-
11:37
-
11:35
-
10:41
-
00:27
-
00:21
- 13 октября 2021
-
23:25
-
22:34
-
21:15
-
20:23
-
19:18
-
18:26
-
17:45
-
16:40
-
15:00
-
13:46
-
13:10
-
12:07
-
11:56
-
11:09
-
10:47
-
10:04
-
09:08
-
01:22
-
00:40
- 12 октября 2021
-
23:54
-
22:44
-
21:31
-
19:34
-
19:04
-
17:37
-
16:57
-
16:00