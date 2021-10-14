Сайнс извинился перед Феттелем за обгон с контактом

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс принёс извинения гонщику «Астона Мартина» Себастьяну Феттелю за обгон с контактом во время Гран-при Турции.

«Это была, наверное, одна из самых сложных гонок, чтобы набрать очки, но с самого начала у нас был очень хороший темп.

У меня было много обгонов, я совершал каждый обгон на трассе. С Себастьяном было непросто, я уже извинился перед ним. Я действовал несколько оптимистично, но болиды с моторами «Мерседес» трудно обгонять, так что нужно рисковать на торможении либо ты их не опередишь», — приводит слова Сайнса Formula Rapida.

На Гран-при Турции Сайнс занял итоговое 8-е место. Себастьян Феттель финишировал 18-м. Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

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