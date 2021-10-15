В Сочи прокомментировали утверждение сроков проведения Гран-при России Формулы-1

Промоутер ВТБ Гран-при России Алексей Титов прокомментировал известие, что российский этап Формулы-1 пройдет в 2022 году с 22 по 25 сентября. В роли гонки поддержки Гран-при России выступит этап Формулы-2.

«Российский этап состоится в самый разгар бархатного сезона. Это повод посмотреть не только гонку лучших пилотов мира, но и отлично провести время. Это будет исторический Гран-при России перед переездом в Санкт-Петербург, и для того, чтобы атмосфера была по-настоящему незабываемой, уверен, нам всем бы хотелось увидеть полные трибуны «Сочи Автодрома». Для этого важно, чтобы темпы вакцинации по стране были высокими. Это позволит организаторам спортивных событий заполнять свои объекты без ограничений. Давайте все вместе вершить историю!» — приводит слова Титова пресс-служба компании «Росгонки».

Билеты на следующий Гран-при России уже продаются, акция «Ранние продажи» продлится до конца октября. Например, взрослый билет в Зону свободного размещения сейчас можно приобрести всего за 3600 рублей. Билеты доступны на официальном сайте f1.sochiautodrom.ru​. После завершения акции, 1 ноября, начнётся первая фаза продаж, цены вырастут и останутся на новом уровне до 30 ноября.