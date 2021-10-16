Хэмилтон — о борьбе за титул Ф-1 с Ферстаппеном: не чувствую давления, я просто расслаблен

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после гонки Гран-при Турции признался, что не чувствует никакого давления относительно его борьбы за титул Формулы-1 нынешнего сезона, которую он ведёт с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



«Я не чувствую никакого давления, просто расслаблен. Да, я не люблю терять очки, но что поделать. Я предпринял всё, что мог», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.



Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).

Ранее борьбу за чемпионство Формулы-1 между Хэмилтоном и Ферстаппеном прокомментировал чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв.