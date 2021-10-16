«Вольф сказал, продажа команды Ф-1 сейчас — безумие». Шмидт — о возможной сделке Андретти

Известный автоспортивный обозреватель Михаэль Шмидт поделился мнением о возможном приобретении Майклом Андретти команды «Заубер», под чьей лицензией в Формуле-1 выступает «Альфа Ромео».

«Предложение уже есть. Теперь вопрос в том, довольны ли им владельцы «Заубера» или нет. Ответить на этот вопрос довольно сложно, так как боссы этой команды — не те люди, которым срочно нужны деньги. К тому же они большие поклонники гонок.

Тото Вольф сказал мне, что продажа команды Формулы-1 сейчас стала бы просто безумием. Команда будет стоить намного больше через год, и ещё больше через два. Формула-1 процветает.



В этом году команды заработают даже немного больше, чем в 2019-м. Многие страны выстраиваются в очередь, чтобы иметь шанс провести Гран-при. Грядёт изменение в регламенте, которое может предоставить командам равные возможности. Никто не знает, кто победит. Это вызывает больший интерес, а значит, будет больше денег. Таким образом ценность команды только возрастает. Вольф сказал, что сейчас определённо не стал бы продавать команду», — приводит слова Шмидта PlanetF1 со ссылкой на Auto Motor und Sport podcast.