В Ф-1 появится вторая команда из США? Дебют китайца за € 30 млн — под угрозой срыва

В паддоке Формулы-1 уже несколько недель обсуждают возможное пополнение американцев: по слухам, Майкл Андретти, один из главных энтузиастов автоспорта в США, намерен приобрести контрольный пакет команды «Альфа Ромео» и посадить в кокпит своего 21-летнего протеже — Колтона Херту.

Разбираемся, насколько это реально и так ли круты Андретти и Херта, чтобы прийти в Формулу-1 и превзойти Джина Хааса — без последнего условия инициатива Майкла в любом случае окажется бесполезной.

Лучший шанс Майкла Андретти

Впервые о планах Андретти прийти в Формулу-1 заговорили в конце августа, когда тот признался, что хотел бы купить одну из команд и управлять ей сам. Издание Racer даже сообщило, что имели место переговоры с Джином Хаасом (владельцем «Хааса»), но успехом не увенчались. На этом, казалось, всё и заглохло: Андретти признал, что пока подходящего варианта нет.



Команда «Андретти» в первую очередь известна своими успехами в IndyCar, где считается топ-конюшней, но в то же время американский коллектив сражается в Формуле-Е, австралийских Supercars (Андретти владеет 37,5% «Уокиншоу Андретти Юнайтед») и новой внедорожной электросерии Extreme E. Зачем ему ещё и Формула-1? Ну, это лучшая возможность американской команде прийти в Ф-1 — и даже заработать!

Майкл Андретти Фото: indycar.com

Новые промоутеры Ф-1 из компании Liberty Media делают всё, чтобы расширить присутствие чемпионата в США — уже в следующем году наравне с этапом в Остине пройдёт вторая американская гонка в Майами. В паддоке уже говорят о третьем Гран-при в Штатах. Популярность первенства в США растёт, чему немало поспособствовал успех сериала Drive to Survive.



Обладая громким именем (Андретти), хорошим гонщиком (Херта) и промоутерами, стремящимися покорить рынок США (Liberty), найти спонсоров для выступлений в Ф-1 — не проблема. Да и не факт, что их вообще придётся искать: «Андретти» поддерживают крупные американские компании типа NAPA и Gainbridge, а также немецкая DHL, которая уже много лет сотрудничает с Формулой-1. Ну и, наконец, не будем забывать о лимите на бюджеты — тратить полмиллиарда евро, чтобы бороться за 10-е место, уже не нужно.

Так ли они хороши?

«Андретти» побеждает во всех чемпионатах, в которых выступает. В IndyCar Херта в сезоне-2021 одержал три победы — столько же у ставшего чемпионом Алекса Палоу, а остальные пилоты выиграли не более двух гонок. Три победы одержали в Формуле-Е в сезоне-2020/2021 Джейк Деннис и Макси Гюнтер. В Supercars Чаз Мостерт идёт в общем зачёте четвёртым — у него две победы. И даже в Extreme E Кэти Маннингс и Тимми Хансен выиграли Арктический Икс-при.

Это, разумеется, не говорит, что в Формуле-1 «Андретти» сразу же стал бы одним из претендентов на победу — всё-таки ни в одной из перечисленных выше серий участники не придумывают себе машины сами. Однако всё необходимое, чтобы стать крепким-середняком — как это было у «Хааса» в первые сезоны, у Майкла Андретти есть.

Колтон Херта на подиуме Гран-при Монтерея IndyCar с семьёй Фото: indycar.com

Весьма хорош и Колтон Херта – подопечный Андретти, который внезапно может перейти дорогу воспитаннику «Альпин» Чжоу Гуаньюю. Считалось, что китаец при серьёзной поддержке спонсоров (€ 30 млн за сезон) уже договорился о контракте с «Альфа Ромео», но время идёт, а соглашения всё нет – и это напрямую связывают с возможной сменой владельцев в команде Ф-1, которые могут изменить решение по пилоту.



Резюме у Херты неплохое. В 2015-2016 годах, когда Колтону не было и 17 лет, он выступал в Европе — и очень неплохо: третье место в «Евроформуле Опен», второе — в испанской Ф-3. Но куда больше впечатляет его возвращение в Штаты: 13 подиумов (из них четыре победы) в 17 гонках Indy Lights сезона-2018!



В IndyCar Херта тоже стал блистать с самого начала и выиграл уже свой третий старт в главной «формуле» США — это произошло, к слову, на «Трассе Америк» в Остине. С тех пор за три сезона 21-летний гонщик одержал ещё четыре победы, стал бронзовым призёром 2020 года (это был второй полный сезон Херты в IndyCar) и в доминирующем стиле выиграл оба своих Гран-при Монтеррея на «Лагуна-Секе».

Колтон Херта Фото: indycar.com

Стоит признать, что в части знания трасс и понимания специфики европейского автоспорта Херта уступает лидерам Формулы-2, которые, например, время от времени выступают в пятничных свободных заездах Ф-1. Но таланта и физической подготовки гонщику точно не занимать — гонки IndyCar проходят на кочковатых уличных трассах, а в машинах нет гидроусилителя. Так что в кокпите Ф-1 Колтону явно будет комфортнее.



Вопрос лишь в том, будут ли рядом с Хертой люди, готовые помочь ему быстро освоиться в «Больших призах» — а это уже вопрос к Майклу Андретти и его роли в команде, если сделка всё-таки состоится. «Конечно, я хотел бы попробовать Ф-1, но цель в том, чтобы оказаться в топ-команде, — сказал в недавнем интервью Херта. — Если я окажусь в «Альфа Ромео» и буду хорошо справляться, то нужно переходить в «Феррари» или «Ред Булл».

Перспективы есть

Многие в высокомерном паддоке Формулы-1 отнесутся к приходу Майкла Андретти (если оно вообще состоится) со снисхождением — наверняка будут вспоминать и его собственный не слишком удачный опыт 1993 года. Тогда 31-летний Андретти смотрелся настолько слабее Сенны, что в последних гонках Рон Деннис заменил американца на Мику Хаккинена.



Затею Андретти многие будут сравнивать с проектом Джина Хааса — после сильного дебюта в последние годы его команда скатилась к аутсайдерам. Но если уж и сравнивать Майкла с кем-то, то лучше с Заком Брауном. У Хааса перед приходом в Ф-1 был лишь опыт участия в NASCAR Cup Series — «Стюарт-Хаас Рейсинг» действительно быстро стала одним из лидеров первенства, но создавалась она, в первую очередь, экс-чемпионом Тони Стюартом. К тому же в этом году и эта команда в кризисе — даже Кевин Харвик (впервые в истории!) не дошёл до полуфинала плей-офф.



Бэкграунд Андретти куда ближе к опыту Зака Брауна. Созданная им в 2009 году «Юнайтед Автоспортс» тоже выступает в самых разных гонках — и даже сотрудничает с «Андретти» в Extreme E и Supercars. На счету «Юнайтед», например, победа в «24 часах Ле-Мана».

Зак Браун, Майкл Андретти и Райан Уокиншоу, совладельцы команды серии Supercars «Уокиншоу Андретти Юнайтед» Фото: Daniel Kalisz/Getty Images

Придя в «Макларен», Браун знал, как устроен автоспорт и как выстроить процессы в команде, пригласил Андреаса Зайдля, и теперь команда из Уокинга добивается результатов, о которых Рону Деннису и Эрику Булье в последние несколько лет оставалось только мечтать.



Главный вызов для «Андретти» — не прийти в Формулу-1, а удержаться в ней. Если окажется так, что «Андретти» и «Хаас» борются за последние места в пелотоне, это станет лишь антирекламой Ф-1 в США. В то же время со стороны проект выглядит весьма перспективным: на деньги Андретти опытнейший Фредерик Вассёр сможет управлять командой, в которой знающий Ф-1 вдоль и поперёк Валттери Боттас станет своего рода наставником для Херты.

Вопрос лишь в том, какой окажется машина «Альфа Ромео» в новом цикле технического регламента — пока именно так и выходит, что бороться получается лишь с «Хаасом»… Скорее всего, уже в ближайшие полторы недели ситуация прояснится: запланирован визит Майкла Андретти на Гран-при США Ф-1 в Остине.