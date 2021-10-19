Ферстаппен: не пытаюсь критиковать «Рено», но с «Хондой» совсем другие отношения

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил работу с предыдущим мотористом команды — «Рено» и нынешним — «Хондой». По окончании этого сезона «Хонда» прекратит маркетинговую поддержку «Ред Булл», а с 2023 года ожидается, что австрийский концерн полностью перейдёт на собственно производство двигателей.



«Сейчас многое изменилось, по крайней мере за счёт того, что теперь многие рабочие процессы были здорово интегрированы. Здесь речь идёт о другом менталитете. Я не пытаюсь критиковать «Рено», но с «Хондой» совсем другие отношения. Мне очень нравится работать с ними.



Конечно, сейчас мы всецело посвятили себя подготовке собственного моторного подразделения. Я уверен в команде. Но только время покажет, насколько хорошо у нас всё получится. В «Ред Булл», разумеется, делают всё возможное, чтобы проект оказался успешным», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.