В Формуле-2 и Формуле-3 изменили очковую систему с сезона-2022

Промоутеры Формулы-2 и Формулы-3 объявили об изменениях в спортивном регламенте, вызванными изменением формата уик-энда, сообщает пресс-служба ФИА.



Со следующего года каждый этап обоих чемпионатов будет включать в себя одну тренировку, одну квалификацию и две гонки, спринтерская гонка пройдёт в субботу, а основная — в воскресенье.



Сетка спринтерской гонки Формулы-2 будет определена путём реверсирования первой десятки по итогам квалификации. СИстема начисления очков подразумевает получение 10 очков за победу в спринтерской гонке, восьми — за второе место, шести — за третье, пяти — за четвёртое, четырёх — за пятое, трёх — за шестое, двух — за седьмое и одного за восьмую позицию.



В Формуле-3 стартовая решётка будет подразумевать реверсивный формат для 12 лучших гонщиков. По итогам спринта очки будет получать первая десятка по системе 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.



По итогам воскресных гонок в обоих чемпионатах очки будет получать первая десятка по системе 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.



Кроме того, за поул-позицию пилоты будут получать всего два очка, а ещё по одному — за лучший круг в гонке при условии, что гонщик финишировал в первой десятке.