Баттон рассказал, как Алонсо пытался сойти, если ехал медленнее него

Экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон сравнил между собой двух своих бывших партнёров по команде — Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона.
«Конечно, я могу сравнивать их характеристики только времён моей карьеры. Хэмилтон был более прямолинейным напарником. Он всегда находил свою скорость в квалификации, а вот Алонсо гораздо чаще полагался на некие игры. Впрочем, я был к этому готов. Мы в „Макларене“ тогда сражались только друг с другом, на большее не хватало скорости.
У нас было множество внутренних „игр“. Обычно мы скрывали друг от друга свой темп и настройки. Мы понимали, что напарник может использовать наши находки».
Были случаи, когда Фернандо ехал медленнее меня и начинал говорить, что у него проблемы с машиной. И сходил с гонки! Для справедливости стоит сказать, что за очки мы не боролись и он экономил ресурс машины. Он твердил, что с машиной проблема, а команда говорила, что надо ехать дальше. Но на самом деле, конечно, я получал огромное удовольствие от работы с Фернандо», — цитирует Баттона Racingnews 365.
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