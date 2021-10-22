Боттас — лучший в первой практике Гран-при США, Мазепин уступил Шумахеру более трёх секунд

В Остине завершилась первая свободная практика Гран-при США. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, третье время у лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.
В ходе тренировки над трассой появлялись красные флаги — сессия была остановлена из-за технических проблем на машине «Альпин» Фернандо Алонсо, остановившегося на трассе. Однако, после возвращения машины в боксы, Алонсо смогу вернуться на трассу и проехать несколько кругов, показав в итоге 15-й результат.
Гран-при США. Первая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.34,874
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,045
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,932
4. Шарль Леклер («Феррари») +1,460
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,634
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,737
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,924
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,981
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,000
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,092
11. Джордж Расселл («Уильямс») +2,096
12. Эстебан Окон («Альпин») +2,098
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,108
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,145
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,194
16. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,584
17. Николас Латифи («Уильямс») +2,589
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,080
19. Мик Шумахер («Хаас») +3,992
20. Никита Мазепин («Хаас») +7,365.
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