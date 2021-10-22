Боттас — лучший в первой практике Гран-при США, Мазепин уступил Шумахеру более трёх секунд

В Остине завершилась первая свободная практика Гран-при США. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, третье время у лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл».



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.



В ходе тренировки над трассой появлялись красные флаги — сессия была остановлена из-за технических проблем на машине «Альпин» Фернандо Алонсо, остановившегося на трассе. Однако, после возвращения машины в боксы, Алонсо смогу вернуться на трассу и проехать несколько кругов, показав в итоге 15-й результат.



Гран-при США. Первая тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.34,874

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,045

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,932

4. Шарль Леклер («Феррари») +1,460

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,634

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,737

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,924

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,981

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,000

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,092

11. Джордж Расселл («Уильямс») +2,096

12. Эстебан Окон («Альпин») +2,098

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,108

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,145

15. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,194

16. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,584

17. Николас Латифи («Уильямс») +2,589

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,080

19. Мик Шумахер («Хаас») +3,992

20. Никита Мазепин («Хаас») +7,365.