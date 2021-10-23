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Марко прокомментировал инцидент между Хэмилтоном и Ферстаппеном на тренировке

Марко прокомментировал инцидент между Хэмилтоном и Ферстаппеном на тренировке
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал странный эпизод между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном во второй пятничной тренировке Гран-при США Формулы-1. Хэмилтон догнал Ферстаппена на выходе из финального поворота и обошёл голландца на прямой, тем самым испортив оппоненту очередной быстрый круг.

«В этом году у нас уже много чего было. Очевидно, что эти двое не начнут чаще выбираться вместе на ужин, мы и так это знали. Но думаю, что всё это было необязательно», — приводит слова Марко Racingnews365.

Ранее этот эпизод прокомментировал сам Макс Ферстаппен: «Мы все выстраивались друг за другом, чтобы пройти быстрый круг, и я действительно не понимаю, что там произошло».

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