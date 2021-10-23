Хэмилтон предположил, почему «Мерседес» потерял темп во второй тренировке Гран-при США

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в свободных практиках Гран-при США. Льюис и его партнёр по команде, Валлтери Боттас, занимали первые две строчки в протоколе первой тренировки, однако во второй команда несколько потеряла в скорости.



«Темп в общем-то был не таким уж и плохим, но всё-таки либо мы потеряли немного скорости по отношению к соперникам, либо они прибавили. Вот почему нам нужно кое-что предпринять. Не думаю, что трудности возникли из-за жары. Возможно, просто поверхность трассы стала более жёсткой, чем раньше, и вести борьбу с перегревом шин стало попросту невозможно.

Шины деградирует в таких условиях быстрее, чем прежде. А это создаёт дополнительные сложности, ведь требуется подобрать такие настройки, которые станут одинаково эффективными и в квалификации, и в долгосрочной перспективе», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.