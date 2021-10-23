Вассёр: Джовинацци не виноват, что мы не набрали очков в Турции

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что в команде полностью прояснили ситуацию с Антонио Джовинацци после Гран-при Турции. В Стамбуле Джовинацци не последовал указаниям команды пропустить своего напарника Кими Райкконена.



«Этап в Турции был очень сложным для стратегов, потому что пилоты точно знали, насколько сильно они должны атаковать, чтобы сохранить шины. В восьмом повороте можно было сэкономить много шин, так что на одном из этапов гонки Кими атаковал гораздо больше. Чтобы он не убил шины слишком рано, мы попросили Антонио либо ускориться, либо пропустить Кими. Возможно, он выбрал слишком консервативный подход, но я не хочу его винить. Мы всё обсудили.



Мы потеряли очки, но я не хочу обвинять Антонио. Он придерживался своего плана. У нас был момент, чтобы атаковать, но ему понадобилось два или три круга, чтобы взвинтить темп. Мы полностью прояснили ситуацию», — приводит слова Фредерика Вассёра GPFans.