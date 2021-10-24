Хэмилтон прокомментировал инцидент с Ферстаппеном, где Макс назвал его идиотом

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об инциденте, случившемся во время свободной практики Гран-при США, когда Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл, »назвал его идиотом. Хэмилтон атаковал Ферстаппена на выходе из последнего поворота, проехав с ним бок о бок по стартовой прямой и почти не оставив голландцу места, а затем вышел вперёд в первом повороте. В ответ на это Макс по радио и произнёс обидное слово в адрес Льюиса.
«Он решил проехать по внешней траектории, а в результате взял широко. Но в конечном итоге мы сражались в последнем повороте, и это глупо. Это всё развлечения, игры, и завтра мы опять повеселимся. Именно этого ожидают болельщики. Нет никакой разницы с любым другим отрезком сезона», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Льюис также поделился ожиданиями от гонки Гран-при США.
«Я надеюсь, что мы пройдём первый поворот и проведём хорошую гонку. Не думаю, что всё решится уже на первом повороте», — сказал Хэмилтон.
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