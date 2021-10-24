Даниэль Риккардо — о гонке Гран-при США: будет битва с «Феррари»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мыслями о выступлении в квалификации Гран-при США, где он показал седьмой результат.

«Я был доволен болидом в первом сегменте, затем стало несколько сложнее. В третьем сегменте мы с Сайнсом были очень близки. Последний круг прошёл в целом нормально, особенно если принять во внимание, как трудно сделать идеальный круг в таких условиях. В общем, мне кажется, что он был достаточно чистым. Очевидно, при удачном стечении обстоятельств можно было надеяться догнать Сайнса, а вот Леклер едва ли был в пределах досягаемости. По всей видимости, у нас будет битва с «Феррари». Да, на этот раз верх взял Сайнс, но в гонке, которую он начнёт на «софте», всё может быть по-другому», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Макларена».