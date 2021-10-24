Мазепину пришлось совершить пит-стоп на первом же круге Гран-при США
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин был вынужден завершить пит-стоп в конце первого же круга Гран-при США Формулы-1. Сразу после старта гонки на «Трассе Америк» Никита и его команда обнаружили проблему с подголовником болида, который вышел из пазов. Правила безопасности не оставляли инженерам и гонщику вариантов, кроме как совершить ранний пит-стоп, тем более что из-за поднявшегося подголовника Мазепин не мог ничего видеть в зеркалах заднего вида.
Никита начинал гонку с 17-й позиции, его напарник Мик Шумахер стартовал 16-м.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при США Формулы-1.
Ранее сообщалось, что У Серхио Переса и Пьера Гасли были технические проблемы перед стартом Гран-при США.
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