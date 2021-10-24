У Серхио Переса и Пьера Гасли были технические проблемы перед стартом Гран-при США

У Серхио Переса и Пьера Гасли были обнаружены технические проблемы незадолго перед стартом Гран-при США.
У гонщика «Ред Булл» протекала питьевая система, из-за чего ему пришлось срочно поменять балаклаву. На машине пилота «Альфа Таури» изначально обнаружили проблему с силовой установкой, но, как стало ясно чуть позднее, сломан оказался сенсор, который оперативно заменили.
После 16-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 21-ю позицию.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при США — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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