Вольф оценил тактику «Ред Булл», принёсшую Ферстаппену победу на Гран-при США

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал финиш Льюиса Хэмилтона на втором месте в гонке Гран-при США после напряжённой борьбы с Максом Ферстаппеном.



«Думаю, тут были очень интересные стратегические игры и отличные гонки. Мы считали, что в конце у нас будет шанс, но в итоге оказалось недостаточно: в момент, когда ты приближаешься к другой машине, становится сложно.



Они поступили суперагрессивно с первым пит-стопом. Это было смело, мы так поступили в Бахрейне. Затем они первыми заехали и на второй пит-стоп, и мы думали, что этого будет достаточно, чтобы достать их, но они заслужили сегодня победы. Лично для меня второе место — это лучше, чем я ожидал», — приводит слова Вольфа Sky Sports.