Себастьян Феттель первым в сезоне преодолел рубеж в 100 обгонов
Поделиться
Возрастные пилоты Формулы-1 Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо являются лидерами сезона по количеству обгонов. По итогам 17 Гран-при немец имеет 102 обгона, тогда как испанец обходил соперников на трассе 100 раз. Их ближайшим преследователем является Карлос Сайнс из «Феррари», имеющий 96 обгонов.
Феттель и Алонсо стали одними из лучших по обгонам и на прошедшем в минувшие выходные Гран-при США — пилот «Астон Мартин» совершил шесть обгонов, у гонщика из «Альпин» — на одно успешное действие меньше.
В личном зачёте и Феттель, и Алонсо выступают куда скромнее. Себастьян располагается на 12-й строчке (36 очков), Фернандо — 10-й (58 очков). Лидером чемпионата является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Комментарии
- 26 октября 2021
-
19:17
-
18:01
-
16:32
-
15:11
-
14:20
-
12:54
-
12:20
-
12:08
-
11:48
-
11:26
-
11:26
-
10:19
-
09:17
-
00:21
- 25 октября 2021
-
23:40
-
22:32
-
21:40
-
20:44
-
19:40
-
18:37
-
18:00
-
17:28
-
17:14
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
15:54
-
14:42
-
13:37
-
12:31
-
12:30
-
11:34
-
11:26
-
11:22
-
10:40
Партнерский контент