Себастьян Феттель первым в сезоне преодолел рубеж в 100 обгонов

Возрастные пилоты Формулы-1 Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо являются лидерами сезона по количеству обгонов. По итогам 17 Гран-при немец имеет 102 обгона, тогда как испанец обходил соперников на трассе 100 раз. Их ближайшим преследователем является Карлос Сайнс из «Феррари», имеющий 96 обгонов.



Феттель и Алонсо стали одними из лучших по обгонам и на прошедшем в минувшие выходные Гран-при США — пилот «Астон Мартин» совершил шесть обгонов, у гонщика из «Альпин» — на одно успешное действие меньше.



В личном зачёте и Феттель, и Алонсо выступают куда скромнее. Себастьян располагается на 12-й строчке (36 очков), Фернандо — 10-й (58 очков). Лидером чемпионата является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.