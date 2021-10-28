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Маттиа Бинотто: отставание «Феррари» не столь драматично, как раньше

Маттиа Бинотто: отставание «Феррари» не столь драматично, как раньше
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отметил, что итальянской команде удалось серьёзно сократить отставание в вопросе мощности мотора в сравнении с 2020 годом.

«Мы можем практически не отставать от других команд по скорости на прямых. Если учесть ситуацию, которая была в прошлом году, то мы сделали большой шаг вперёд. Мы знаем, что всё ещё отстаём от лучшего двигателя. Но мы считаем, что наше отставание не столь драматично, как раньше», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport-Total.

«Феррари» за пять этапов до конца сезона занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, отставая от «Макларена» на 3,5 очка. В нынешнем сзеоне команде удалось завоевать четыре подуима и две поул-позиции. По итогам 2020 года «Феррари» стал лишь шестой в Кубке конструкторов, заработав лишь три подуима за сезон.

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